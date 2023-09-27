В годовом выражении общая сумма этих надбавок составит 2,6 миллиарда гривен.

Министерство социальной политики предлагает на период действия военного положения установить надбавки в 50 и 100% к окладу для 41 653 работников учреждений системы социальной защиты населения.

Об этом речь идет в проекте правительственного постановления, которое обнародовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Разработчики постановления предлагают установить надбавки специалистам по социальной работе, социальным работникам, социальным рабочим, младшему медицинскому персоналу, методистам, психологам, социальным менеджерам, а также специалистам по социальной работе и практическим психологам Киевского областного центра социальных служб.

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Доплату работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора предлагают установить в предельном размере до 100% должностного оклада, а социальным менеджерам, специалистам по социальной работе и практическим психологам Киевского областного центра социальных служб – в предельном размере до 50% должностного оклада.

В годовом выражении общая сумма этих надбавок составит 2,6 миллиарда гривен.

Надбавки для бюджетников

В 2023 году украинские учителя могут получать надбавку до 30% от должностного оклада. В зависимости от стажа педагогической работы, учителя, работающие более 3 лет, могут рассчитывать на надбавку в 10% от должностного оклада, более 10 лет – 20%, более 20 лет – 30%.

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