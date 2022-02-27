В город подошло подкрепление для военных.

В воскресенье, 27 февраля, российские танки со стороны Бучи вошли на территорию Ирпеня. Но ВСУ удалось выбить оккупантов из города.

Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Ирпень мы держим! Сегодня Ирпень на 100% под контролем", - подчеркнул мэр города.

Он попросил местных жителей постоянно сидеть дома, поскольку постоянно идут обстрелы. Говорит, что подошло подкрепление для украинских военных.

Как сообщалось, близ Ирпеня несколько дней идут бои с оккупантами. Также в городе слышны звуки взрыва из Гостомеля.