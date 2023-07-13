Среди пострадавших - пожилые супруги в Херсоне, дом которых загорелся из-за попадания снаряда.

Как сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, вчера, 12 июля, российские оккупанты терроризировали правобережье массированными огневыми ударами.

"Противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации...", - рассказал чиновник.

Также удары по мирному населению наносились из станковых противотанковых гранатометов, боевых машин пехоты и ударными беспилотниками. В частности, по Херсону враг выпустил более трех десятков снарядов.

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Прокудин отмечает, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за этого два человека погибли, еще трое гражданских получили ранения.

По данным главы ОВА, в частности, в Херсоне пострадали пожилые супруги. В их доме из-за обстрела произошел пожар, после ликвидации которого в доме нашли 81-летнего погибшего. Ранение получила 82-летняя жена пенсионера.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, на временно оккупированном Левобережье российские захватчики возвращаются к позициям, которые покинули из-за затопления, которое произошло после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Российские военные усилили обстрелы Правобережья, разрушают жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Так, 11 июля они нанесли удар с "Градов" по Софиевке Станиславской общины. Там погибла женщина, также были ранены.

В Геническе на оккупированной Херсонщине российские захватчики угрожают местным без российских паспортов депортацией в Сибирь и конфискацией всего имущества.

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