Воздушные силы предупреждают об опасности.

Сегодня вечером Украина оказалась под ракетной атакой России, также оккупанты запустили беспилотные летательные аппараты.

В 20:14 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило об атаке дронов типа "шахед" с юга. Существовала угроза применения беспилотников для Запорожской и Днепропетровской областей. "В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - призвали они в Telegram.

Впоследствии стало известно о "шахедах" с Херсонщины в направлении Николаевщины и на юге Харьковщины в сторону севера. В 21:01 российские дроны двигались в направлении Николаева, другую группу фиксировали вдоль Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины.

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Уже в 21:14 Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Днепра. Сейчас тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Обновлено в 21:21: Российские беспилотные летательные аппараты из Николаевской области направляются в сторону Одесской области, сообщают военные.

Возможная угроза с моря

Сегодня в 12:00 в оперативном командовании "Юг" сообщали, что из-за мощного шторма в Черном море все корабли российского флота находились в пунктах базирования.

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