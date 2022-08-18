Он призвал оставить оценки ситуации специалистам.

Советник главы ОП Алексей Арестович призвал не "вестись" на всевозможные манипуляции по поводу того, что Украина якобы не была готова к российскому вторжению

"На самом деле мы наделали ошибок. Все. Можно было сделать гораздо больше для подготовки к этому типу вторжения. Но только что можно было сделать, может судить только очень узкая группа специалистов, к которым большинство крикунов не принадлежит. Мозгов не хватает, образования и опыта практического", - считает Арестович.

Он призвал оставить это специалистам.

"После войны должна быть собрана специальная комиссия. Они должны провести полное исследование и сделать вывод, возможно, очень нелицеприятный для нынешней власти - кто, как и к чему готовился, что можно было сделать. И второе - кто что давал. Какая была помощь, какие усилия", - отметил Арестович.

Напомним, Арестович намекнул, что удара по Крымскому мосту пока не будет и назвал ряд причин.

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