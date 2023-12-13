Глава ОП отметил, что террористов обязательно ждет расплата за циничную ночную атаку.

В Офисе президента прокомментировали ночную вражескую атаку на Киев. Глава ОП Андрей Ермак пообещал оккупантам ответ.

Как отметил Ермак в своем Телеграмм-канале, силы ПВО сбили все 10 баллистических ракет, которые летели на столицу. Несмотря на это, есть пострадавшие и разрушения.

"Эффективность западного оружия в руках украинских воинов не подвергается сомнению. Но есть пострадавшие в результате падения обломков российских ракет, горели дома. По Киеву бьют баллистикой. Ответ за такие действия найдет этих террористов, иначе не будет. Украина всегда дает сдачи. Демократия также должна быть с кулаками в противостоянии с автократическим злом", - отметил Ермак.

Ночная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в Киеве прогремели мощные взрывы. Затем в столице и области была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала баллистикой.

Воздушные силы отметили, что ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет, может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Киевская городская военная администрация сообщает, что в результате работы ПВО по сбитию воздушных целей в столице в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков. 53 человека пострадали.

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