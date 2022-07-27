Подоляк говорит, что для масштабного контрнаступления нужно как можно больше оружия.

Для ускорения процесса деоккупации захваченных россиянами территорий Украине нужно как можно больше оружия, оно должно поступать постоянно.

Об этом заявил 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что процесс деоккупации и деблокирования уже идет и будет продолжаться дальше.

"Если оружие будет расти, все будет выглядеть масштабнее. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100-200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов", - говорит советник главы ОП.

По словам Подоляка, у врага важно вызвать эмоцию, поэтому Украину нужно обеспечивать оружием, которое будет давать "эффектные результаты". Тогда пропаганда РФ будет говорить о потерях в Украине и тем самым деморализовать россиян.

"Они должны быть в панике. У российского общества нет понимания, что они делают в Украине. Но паника - это очень хороший шаг к бунту", - объяснил он.

Подоляк убежден, что в РФ нужно достичь безжалостного и безумного бунта, который будет уничтожать все, начиная с системы управления. Эмоции для бунта - паника, деморализация и страх.

"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться", - резюмировал Подоляк.

Ранее в НАТО заявили о намерении предоставить Украине сотен единиц оружия для противодействия беспилотникам.

Кроме того, Украина в рамках нового пакета помощи США получит не только больше американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также четыре командно-штабные машины, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти, прочее снаряжение и 36 тысяч патронов калибра 105 мм.