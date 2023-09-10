Отмечается, что модернизированные украинские ракеты могут применятся для ударов по территории России.

Производство Украиной недавно модифицированной крылатой ракеты, способной поражать цели на расстоянии сотен миль от российской границы, вызвала опасения, что Владимир Путин может прибегнуть к ядерному варианту, если он дойдет до "отчаяния".

Доктор Алан Мендоса, исполнительный директор аналитического центра Общества Генри Джексона, заявил, что, хотя ядерная угроза маловероятна, она все же остается, если глава Кремля почувствует себя загнанным в угол на фоне атак на российские города.

"Маловероятно, что Россия нанесет ядерный удар по Украине или по союзникам по НАТО просто в ответ на использование ракет "Нептун" – это означало бы ответ Запада, который, несомненно, ускорил бы крах режима Путина. Тем не менее, если Путин почувствует, что его власть уходит из его рук, он может предпринять отчаянный шаг. В этот момент можно надеяться, что более разумные силы в российской иерархии вмешаются и отстранят его от командования", - цитирует эксперта издание Daily Mail.

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В США боятся эскалации из-за успехов ВСУ

Между тем, бывший военный атташе США в Москве и бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан заявил, что Вашингтон встревожен новым ударным потенциалом Украины.

"Администрация США обеспокоена тем, что успешные нападения Украины на Россию могут дать Путину повод расширить войну на Запад или даже использовать ядерное оружие. Использование "Нептуна" для атак на российскую инфраструктуру приведет к эскалации войны и вынудит Путина и его военное руководство также усилить атаки на украинские города", - опасается Райан.

Это произошло после того, как в прошлом месяце Украина уничтожила современную российскую систему ПВО, расположенную на оккупированном Крымском полуострове, нанеся прямй удар в С-400 "Триумф". Рупоры государственных СМИ Путина и военные блогеры выступили против нападения, назвав его результатом поставленной Великобританией ракеты Storm Shadow и пригрозив возмездием Западу. Позже выяснилось, что причиной уничтожения С-400 был не британский снаряд, а модифицированная версия крылатой ракеты "Нептун", которая в 2022 году потопила "Москву", гордость российского Черноморского флота.

Переоборудовав противокорабельную ракету "Нептун" для стрельбы с наземных позиций по наземным целям, украинские инженеры предоставили армии Зеленского возможность наносить удары в глубокий тыл на территории России.

"Нептун" может бить по глубокому тылу России

Старший руководитель исследований в области обороны и безопасности RAND Europe Брайден Сперлинг рассказал, что недавно модифицированная ракета может позволить Украине уничтожать цели на расстоянии более 200 миль внутри российской территории с высокой точностью.

"Более ранняя противокорабельная версия потопила российский крейсер "Москва", так что это высокоточное оружие. Предлагаемая дальность для этой новой версии для наземных атак, по-видимому, составляет где-то между 170 и 190 милями, а по некоторым источникам, возможно, может достигать до 225 миль", - указал Сперлинг.

Он добавил, что модифицированные ракеты "Нептун" открывают новые возможности для ВСУ, чей доступ к западным системам вооружения, таким как ракеты Storm Shadow, зависит от их использования исключительно для защиты украинской территории, а не для нанесения ударов через границу.

"Модификация системы "Нептун" позволяет Украине дополнить полученные западные ракеты высокоточной ракетой большой дальности, которую она может производить внутри страны. Это еще один источник поставок, который Украина может использовать без условий, которые присущи большому количеству западного оборудования. Это дает Украине еще один инструмент для ударов по российским целям, таким как авиабазы, штабы, логистические узлы, военно-морские объекты и ключевые военные возможности", - объяснил эксперт.

По его словам, маловероятно, что Киев нанесет прямой удар этими ракетами по густонаселенному району, но отметил, что украинские беспилотники уже врезались в правительственные учреждения в Москве.

"Эта версия "Нептуна" может поражать цели в российских городах... Украина уже показала, что может и будет наносить удары по территории России напрямую, обычно с помощью дронов. Единственная разница здесь в том, что у этой ракеты более тяжелая боеголовка, чем бомбы, которые могут нести дроны, которые Украина до сих пор использовала против территории России. Несмотря на громкую риторику России, они не захотят идти на эскалацию, что может вовлечь НАТО и Запад в этот конфликт. Но возможно, что если бы Украина использовала ракету Нептун для уничтожения особенно ценной или чувствительной цели, Россия могла бы почувствовать необходимость эскалации", - считает Сперлинг.

Кремль не сможет скрыть ущерб от украинских атак

В свою очередь полковник армии США в отставке Джиан Джентиле добавил, что Кремль не сможет скрыть масштаб ущерба, который могут нанести украинские ракеты "Нептун", и это может изменить мнение Путина о том, как развивается война.

"Нанесение ударов по целям внутри России украинскими ракетами Р-360 переносит войну в дома россиян, в частности к тем, кто живет в Москве. Таким образом, на стратегическом уровне их воздействие носит скорее психологический характер, поскольку оно разрушает мифы о войне, выдвигаемые российскими государственными СМИ, так, как не может сделать никакая другая информационная кампания, проводимая украинцами. На оперативном уровне украинские ракеты Р-360 определенно могут иметь военное воздействие, поскольку они могут наносить удары по российским аэродромам, складам боеприпасов и другим объектам жизнеобеспечения на территории России", - подчеркнул американский военный.

В прошлом году одна из противокорабельных ракет "Нептун" потопила флагманский корабль Черноморского флота Владимира Путина "Москва". Адаптированные ракеты "Нептун" в арсенале Украины, возможно, не станут решающим моментом в войне. Но возросшая для России угроза, безусловно, может помочь Сухопутным войскам Украины прорваться через российские линии обороны на Донбассе, а также на юге Херсонской и Запорожской областей.

"Подобная мера не станет поворотным моментом в войне как таковой. Это произойдет только в том случае, если украинцы смогут прорвать российскую линию фронта или если события приведут к свержению Путина и его партии. Однако нападение на российские силы на большом расстоянии улучшит военные действия Украины и может способствовать ослаблению российской обороны и морального духа, что само по себе может способствовать военному прорыву на линии фронта. Эти адаптированные ракеты могут быть легко перехвачены Кремлем, поскольку они не достигают скорости звука, поэтому у Путина будут ограниченные опасения по поводу нападения на российские города. Но он будет беспокоиться о своих стратегических базах в Крыму", - сказал Мендоса.

"Нептун" vs Storm Shadow - что опаснее

Сотрудник RUSI Сэмюэл Крэнни-Эванс добавил, что хотя ракеты "Нептун", возможно, и не такие мощные, как системы типа Storm Shadow, они все же могут нанести значительный ущерб и повысить атакующие возможности Украины.

"Неясно, могут ли модифицированные ракеты "Нептун" летать с изменяемым профилем полета, что делают такие ракеты, как Storm Shadow, чтобы уклоняться от средств противовоздушной обороны и обнаружения. Если они этого не могут сделать, то российские средства ПВО смогут их сбить. При этом комбинирование типов ракет также является эффективным способом противодействия ПВО. Таким образом, будет сложно противостоять одновременному запуску Storm Shadow, "Нептуна" и дронов по цели", - считает эксперт.

Время покажет, окажутся ли недавно адаптированные ракеты "Нептун" эффективным оружием, которое поможет ВСУ вытеснить российских оккупантов.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 сентября - последние новости

Представители украинского министерства обороны в заявили, что войска вернули себе большую территорию на восточном фронте и продвигаются на юг в контрнаступлении против российских войск. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что киевские силы начали захватывать больше территории вокруг Бахмута, отвоевав там около 30 миль территории с момента начала контрнаступления в начале июня.

Между тем, на видео, опубликованном на сайте президента Украины в понедельник, видно, как Зеленский посещает войска в восточной Донецкой области, где находится Бахмут, и в Запорожской области, где киевские силы пытаются продвинуться на юг, к Азовскому морю.

В ходе своего трехмесячного наступления Киев отбил ряд деревень и поселков, но его солдатам мешали обширные российские минные поля и траншеи. На прошлой неделе Маляр заявил, что украинские войска прорвали первую линию обороны России, и теперь украинские военные рассчитывают на более быстрое наступление. Но Москва продолжает наносить воздушные удары по украинским объектам, включая портовую инфраструктуру, и сообщает об атаках беспилотников на российскую территорию.

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