Украина ожидает решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между институтами Украины и ЕС.

Следующая неделя будет "евроинтеграционной", а Украина "ожидает новостей", заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полном смысле этого слова - евроинтеграционной. Мы ожидаем новостей для Украины", - отметил он.

В частности, по словам Зеленского, Украина ожидает решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между институтами Украины и ЕС и достигнутому даже несмотря на полномасштабную войну прогрессу.

Видео дня

Глава государства рассказал, что сегодня провел "длительное совещание" с международным блоком правительства и Офиса президента. "Готовим украинские предложения для переговоров с представителями ЕС", - добавил он.

Путь Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить. В частности, среди этих рекомендаций – ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

19 января в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть предпосылки для выхода в этом году на начало переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что во время саммита "Украина - ЕС" наша страна получит промежуточную положительную оценку евроинтеграционных усилий. Он отметил, что Украина имеет очень амбициозный план - стать членом Европейского Союза в течение двух лет.

Проведение саммит "Украина-ЕС" запланировано на 3 февраля. В нем планируют принять участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссары.

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