В частности, у россиян произошел логистический разрыв в отношении ракет "Калибр".

Представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в этом году зима будет легче, чем в прошлом году. Украина подготовилась к ней, а страна-агрессор не имеет такого количества ресурсов, как в начале полномасштабной войны.

В эфире "Киев24" он добавил, что это уже вторая зима для украинцев в таких условиях. Теперь у Украины есть опыт и она смогла подготовиться лучше. Кроме инфраструктуры, подготовилась также система реагирования на угрозы.

По словам Плетенчука, оккупационные войска уже не имеют таких ресурсов, как год назад. Это касается и тактики применения этих ресурсов.

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"Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошлая. Но не надо расслабляться, не надо игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность - серьезная. И если говорить о ракетах "Калибр", то у россиян логистический разрыв. Корабли они передислоцировали в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе", - добавил спикер.

Война в Украине - прогноз на зиму

Недавно в Сухопутных войсках рассказали, что готовят бойцы ВСУ для оккупантов на зиму.

В то же время президент Владимир Зеленский предупредил, что зима будет тяжелой, поскольку оккупанты готовятся снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. При этом впервые в истории Украина вошла в зиму без импорта газа.

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