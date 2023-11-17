По его словам, сейчас россияне накапливают ракеты и ждут приказов.

РФ готовится к обстрелам энергетической инфраструктуры Украины в зимний период. Вероятно, атаки не будут такими масштабными, как в прошлом году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ, пишет Lemonde.

По его мнению, в этом году Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году. Несмотря на все это, зимний период для украинцев будет сложным, поскольку оккупанты не будут использовать меньше оружия.

Видео дня

"Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой... С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем прошлой зимой", - отметил Зеленский.

Сейчас россияне накапливают ракеты и готовятся к нанесению массовых ударов по энергетической системе Украины.

"Я думаю, что они накапливают (ракеты - УНИАН), но в них не намного больше ракет, чем раньше. Иначе бы уже начали бомбить", - отметил Зеленский.

Россия готовится атаковать украинскую энергосистему

Россия уже начала "прощупывать" украинскую систему противовоздушной обороны на предмет возможности ударов по объектам энергетической отрасли. За последние недели объекты энергетической инфраструктуры были 60 раз атакованы россиянами из различных видов оружия.

Украинские чиновники предупреждали, что россияне накапливают ракеты, чтобы в осенне-зимний период атаковать энергетическую инфраструктуру нашего государства

ГУР в начале ноября сообщило, что противники смогли накопить, в частности, 290 модификаций ракет для комплексов "Искандеров" и 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: