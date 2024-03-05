Киев обеспокоен нечеловеческими условиями содержания заключенных, ожидающих суда

Украина давит на 10 стран-членов ЕС, чтобы они разрешили экстрадицию в страну преступников, в том числе подозреваемых в причастности к "группе Вагнера" и обвиняемых в масштабной коррупции. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Андрей Костин, генеральный прокурор Украины, рассказал министрам юстиции ЕС, которые собрались во вторник в Брюсселе, что страна рассмотрела вопрос о безопасности и условиях содержания заключенных, ожидающих суда во время войны.

"Он отказался назвать страны-члены ЕС, которые имеют беспокойство, но известно, что несколько стран, включая Францию, Австрию и Финляндию, недавно отказались отправить подозреваемых обратно в Украину, чтобы те предстали перед правосудием", - пишет издание.

По словам Костина, с начала войны украинские суды выдали около 700 постановлений об экстрадиции. Среди запросов есть запрос на основателя неонацистской операции, связанной с "группой Вагнера", обвиняемого в причастности к терроризму, который, как оказалось, въехал в Финляндию под псевдонимом.

Костин отметил, что страны будут уверены, что экстрадированные удерживаемые будут содержаться в центрах на западе Украины, вдали от линии фронта, и "условия будут соответствовать правилам и стандартам Европейского Союза и особенно Европейской конвенции "о правах человека".

"Украина будет приглашать те государства, которые колеблются относительно экстрадиции, посетить страну и воочию увидеть, на каких условиях будет содержаться подозреваемый", - добавил генпрокурор Украины.

Костин также раскрыл масштабы судебных задач на следующие годы: 123 000 инцидентов военных преступлений уже выявлено, при этом только 357 передано в суд. Преступления включают изнасилования, уничтожение имущества, ограбления и незаконное похищение детей.

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Впоследствии связанных мужчин оккупанты вывезли на территорию местного хозяйства, посадили на четверо суток и пытали. Под пытками старший брат семьи сказал, что якобы причастен к сожжению военной техники РФ. После этого оккупанты вывезли всех троих в багажнике автомобиля в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли.

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