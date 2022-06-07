США не будут препятствовать такой сделке.

Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны "Железный купол", чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов.

Об этом заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, США не будут препятствовать такой сделке.

"На прошлой неделе, насколько я знаю точно, американцы дали разрешение на передачу противоснарядных ракет из Германии в Украину, а Израиль сказал "нет", — сказал Корнийчук, добавив, что Берлин хотел осуществить передачу.

"Израиль больше не сосредоточен на войне", - заявил также Корнийчук. "Украина практически полностью удалена из израильской прессы. Так что войны больше нет", - подчеркнул он.

Отсутствие новостей о войне, по его словам, отражает обеспокоенность правительства, так что ему удобнее отодвинуть эту войну на второй план.

"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности", — сказал Корнийчук. "Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка; нам нужен "Железный купол"… который позволит нам спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет на нашей территории", — подчеркнул Корнийчук.

Напомним, Израиль предоставит беженцам из Украины право на трудоустройство. Туристические визы украинцев, находящихся в Израиле, будут продлены автоматически.

Вас также могут заинтересовать новости: