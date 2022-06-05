Пародист пожелал своим зрителям мира.

Российский комик и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин дал концерты в Израиле. Как он ранее сообщал, часть прибыли с мероприятий будет отдавать в помощь украинским беженцам, страдающим из-за вторжения РФ. Фрагмент своего выступления Галкин показал в Instagram. Там он поблагодарил своих поклонников и пожелал им самого главного - мира.

"Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно! Хотя чего уж… Можно уже и не уезжать", - произнес со сцены Максим Галкин.

Фразу "можно уже и не уезжать" артист сказал не просто так. Он подчеркнул то, что в РФ его уже не ждут, ведь семейного замка в его владении уже нет, а против пародиста готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины.

Напомним, Потап призвал Симоньян говорить об ориентации Киркорова, Баскова и Лазарева, а не Галкина.

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