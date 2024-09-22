Эксперт считает, что СБУ технологически опережает россиян в применении дронов.

Удары СБУ по ключевым складам оружия россиян - это новый поворот в войне, меняющий ее ход. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что ведомство Малюка уже приучило нас к ударам в глубину рф. "Дроновые санкции" против НПЗ и нефтебаз, имели большое негативное влияние на экономику врага. Однако удары по стратегическим складам хранения ракет - это новое качество "демилитаризации" россиян. Для кремля наступает новая реальность, ведь удары по ключевым складам оружия - это новый поворот в войне, меняющий весь ее ход", - пишет Голобуцкий.

Эксперт считает, что СБУ технологически опережает россиян в применении дронов. "В битве "наши дроны - ПВО врага", победитель на данный момент очевиден. Россияне не могут квалифицированно противодействовать таким масштабным ударам дронов. Подчеркну, что речь идет о складах хранения важнейших для кремля средств ведения войны - ракет и КАБов. И после мощной детонации в Торопце, можно было ожидать, что враг попытается максимально защитить другие свои стратегические склады. И враг действительно пробовал. Не смог", - акцентирует Голобуцкий.

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"Тот способ введения войны, который выбрали россияне, ставит их в полную зависимость от ракет и КАБов. Склады с российскими и северокорейскими снарядами и ракетами - это фактически важнейшие для россиян объекты в тылу. И потеря врагом стратегических складов - важный успех Украины", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что после мощной "бавовны" на стратегическом складе в Торопце, дроны СБУ посетили 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны рф возле Октябрьского в Тверской области. Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". На складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров, которые продолжаются до сих пор.