Из-за атак баллистикой учебные заведения, которые пользуются укрытием, расположенным более чем в 100 метрах, перевели на "дистанционный режим".

В Одессе из-за атаки "Искандерами", которую армия РФ осуществила 15 марта, в учреждениях здравоохранения городского совета остаются два десятка человек. Как сообщили в мэрии города, из них в крайне тяжелом состоянии - два человека, в тяжелом состоянии - 12 человек, в состоянии средней тяжести - 6 человек.

"Врачи наблюдают положительную динамику в лечении пациентов. Все 5 пациентов, которые находились в реанимационных отделениях переведены на продолжение лечения в профильные отделения. Это два пациента, которые находились в ожоговой реанимации и трое - в общей реанимации", - рассказали в городском совете.

Также говорится, что сегодня, 20 марта, одна пациентка выписана на дальнейшее амбулаторное лечение. Всего уже 8 человек выписаны из больниц на амбулаторное лечение.

Видео дня

Кроме того, директор департамента образования и науки городского совета Елена Буйневич обратилась с заявлением к родителям, чьи дети посещают школы и детсады.

"Мы все видим, что в последние дни "угроза баллистики" звучит довольно часто. Должны реагировать оперативно и адекватно на вызовы. Поэтому принимаем решение по улицам во время тревог не ходить. Будем использовать только те укрытия, которые ближе, чем 100 метров до учебного заведения. Это означает, что те школы и садики, которые использовали укрытия на большем расстоянии, три дня до каникул работают дистанционно", - говорится в заявлении.

За это время и за каникулы чиновники обещают максимально разместить классы этих заведений в зданиях школ с укрытиями.

"Фактически, вся система образования города за короткий срок должна приспособиться к новому формату. К кому-то "подселят" детский сад. У кого-то в школе будет еще одна школа. Со своими учителями и расписанием. Мы понимаем минусы этого решения - новое для детей здание, не привычный маршрут, может уменьшиться время очного обучения для всех", - отметила чиновница.

В то же время она отмечает, что такое мероприятие имеет большой плюс - это гораздо безопаснее и для детей, и для педагогов, потому что после сигнала все сразу пройдут в укрытие.

В департаменте добавляют, что сейчас почти 200 учебных заведений Одессы имеют собственные укрытия. Все остальные используют укрытие, расположенное в другом здании - иногда в 200-400 метрах. По словам Буйневич, сейчас уже готовы варианты, департамент и руководители учреждений работают над удобными маршрутами для участников образовательного процесса.

Удары по Одессе баллистикой: что известно

15 марта российские захватчики нанесли по жилому сектору Одессы два удара ракетами типа "Искандер". После первого удара на место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики, но в этот момент армия РФ запустила вторую ракету.

Всего из-за этой атаки погиб 21 человек, десятки жителей были госпитализированы в больницы. В частности погибли полицейские (среди них - командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Гостищев), два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы Сергей Тютюхин и др.

6 марта во время встречи в Одессе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса армия РФ нанесла удар по городу, предположительно, баллистикой. Взрывы произошли относительно недалеко от представителей Украины и Греции - люди не успели уйти в убежище. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что во время этого удара погибли 5 человек, впоследствии стало известно о 9 погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: