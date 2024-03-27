В "Укрэнерго" уточнили график почасовых отключений.

Во всех пострадавших от массированного ракетного обстрела россиян городах Украины полностью заживлена критическая инфраструктура, частично восстановлена работа электротранспорта.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", также восстановлена возможность подачи электроэнергии по сетям облэнерго для всех потребителей, которые были обесточены в результате ракетных и дроновых атак россиян на энергообъекты.

"Но на подстанциях "Укрэнерго", которые передают электроэнергию от электростанций к сетям облэнерго, повреждено тяжелое высокотехнологичное оборудование, замена которого требует времени. Поэтому высоковольтные сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей", - говорится в сообщении

Отмечается, что из-за этого в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями - то есть действуют графики почасовых отключений. Сейчас ограничения потребления применены в Харьковской и Одесской областях. В Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет, но при росте потребления диспетчерский центр "Укрэнерго" будет вынужден применить меры ограничения потребления, отмечают в компании.

На пострадавших от российских ракет электростанциях работают ГСЧС и ремонтные бригады, продолжается разбор завалов, фиксация повреждений.

"Вчера в г. Харьков специалисты облэнерго восстановили возможность подачи электроэнергии для 1 938 потребителей. На утро обесточены 393 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой областях", - сказано в сообщении.

Ситуация в украинской энергетике

Как рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, во время массированной ракетной атаки 22 марта было повреждено очень много объектов энергетики, и до сих пор продолжается разбор завалов, оценка поврежденного оборудования и ремонтные работы. По ее словам, последняя массированная атака принесла энергетике очередные убытки на сотни миллионов долларов.

Вчера, 26 марта, Украина была вынуждена импортировать рекордный с начала года объем электроэнергии - 18 649 МВт-ч из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: