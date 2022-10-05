На юге украинские военные уже имеют определенные практические наработки по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136, которые идут на очень низкой высоте, и поэтому силам Противовоздушной обороны Украины достаточно сложно их поймать.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук.
Братчук отметил, что сейчас военные отрабатывают разные варианты уничтожения дронов, в том числе стрелковым оружием.
"Есть уже определенные практические наработки, и они доведены до всех соответствующих подразделений. То есть, как реагировать и каким образом с этим бороться. Поэтому, надеюсь, что все же будет найдено более эффективное оружие от этих дронов", - сказал Братчук.
Он отметил, что общий вес такого дрона до 200 кг, из которых до 50 кг - именно взрывчатка. То есть, разрушения от него могут быть достаточно большие. В частности, речь идет о мощной взрывной волне, и о том, что при взрыве они разлетаются на очень много небольших кусков, поэтому могут получать ранения люди, возможно повреждение авто, которые стоят на улице.
"Проблема в том, что он (дрон - УНИАН) идет на очень низкой высоте, поэтому силам Противовоздушной обороны достаточно сложно его поймать. При его приближении - характерный звук. В Одессе его называют "мопед", "балалайка", но его слышно, когда он уже появляется над объектом возможного поражения", - сказал спикер.
Дроны, которые были приземлены ВСУ, сейчас очень подробно изучаются.
"Наши специалисты надеются, что уже скоро алгоритм действий будет усовершенствован, и процент уничтожения будет намного выше. На юге это уже удается делать...", - добавил Братчук.
Вражеские атаки против Украины дронами-камикадзе - важные новости
В ночь на 5 октября российские захватчики атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе. Зафиксировано шесть попаданий, повреждена инфраструктура, пострадал один человек.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью наши воины ликвидировали шесть иранских дронов Shahed-136.
Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал российской стороне тысячу своих беспилотников.
МИД Украины 23 сентября по поручению президента Владимира Зеленского лишил иранского посла аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве.
Россияне в последнее время часто атаковали иранскими дронами Одесскую и Николаевскую области.
Начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что подразделения Противовоздушной обороны ликвидируют иранские дроны-камикадзе вдвое чаще, чем они достигают цели.