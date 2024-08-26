Есть более двух десятков российских аэродромов, с которых взлетают средства терроризирования украинцев.

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал ответ на массированную атаку РФ 26 августа 2024 года. Каким он может быть, предположил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Возмездие может быть, в первую очередь – это массированный удар по военным объектам противника и прежде всего тех, которые используют как раз для этих террористических ударов против Украины. В частности, для таких ударов могут быть использованы те же ракеты-дроны, которые были анонсированы 24 августа, и основным назначением которых, как объявлялось, является уменьшение военного потенциала, в частности, для терроризирования мирного населения", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что есть более двух десятков российских аэродромов, с которых взлетают средства терроризирования украинцев.

Видео дня

"Это площадки, с которых запускают другие средства, они известны разведке", – добавил Рябых.

Он также рассказал, каким должен быть ответ партнеров Украины на подобные террористические акты со стороны РФ. По словам эксперта, знаковой реакцией было бы предоставление разрешений на атаки западным дальнобойным вооружением по территории страны-агрессора.

"Если уж говорить откровенно, то сейчас Украина будет пытаться решать это своими средствами, но в то же время следует акцентировать на том, что то же заявление министра иностранных дел Украины также является знаковым, и он сказал, что здесь должны быть два основных ответа от наших партнеров на подобные удары. Это предоставить разрешение на дальнобойные удары уже их оружием, чтобы как можно скорее прекратить эти террористические удары со стороны Российской террористической Федерации. Ну и, конечно, также подключиться к обороне Украины, как, например, это было в случае Израиля, и сбивать те же средства уже над территорией Украины для того, чтобы они не летели на ту же Польшу, как мы видели сегодня уже такой случай в который раз", – констатировал Валерий Рябых.

Атака по Украине: это стоит знать

26 августа российские террористы в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами, была объявлена масштабная тревога. Взрывы раздавались во многих областях, в частности в Волынской, Киевской, Львовской.

По словам Владимира Зеленского, Россия запустила не менее 127 ракет и 109 дронов. В свою очередь, командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские военные сбили 102 вражеские ракеты и 99 ударных БПЛА.

Известно, что во время обстрела россияне ударили по Киевской ГЭС. По данным Forbes, критических повреждений она не получила.

Вас также могут заинтересовать новости: