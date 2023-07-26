Оккупанты лишились 3 тонн боеприпасов.

В оккупированном Крыму 22 июля был взорван трубопровод нефтебазы "Таврида Нефтепродукт".

Об этом пишет российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник. По их данным, подрыв произошел за несколько минут до атаки беспилотных летательных аппаратов на склад артиллерийских боеприсов в селе Октябрьское Красногвардейского района.

"Оперативные службы зафиксировали прорыв и резкое падение давления в топливной магистрали, ведущей к цистернам местного нефтехранилища. Одновременно на данном участке возник пожар, площадь которого составила более 20 кв.м", - говорится в сообщении.

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В результате мощного взрыва РФ потеряла три тонны боеприпасов калибра 122 мм, 125 мм и 152 мм, используемых реактивными системами залпового огня. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. Окупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в округе, остановив движение и объявив об эвакуации.

Отмечается, что склады со снарядами и нефтебаза расположены рядом с железнодорожным узлом.

Взрывы в Крыму 22 июля

Напомним, утром оккупационные власти Крыма заявили, что украинские дроны атаковали "инфраструктурные объекты" Красногвардейского района. В сети появились фото и видео последствий удара.

Сообщалось о "прилете" в склад боеприпасов и пожаре на нефтебазе в поселке Октябрьское.

В Вооруженных Силах Украины заявили, что Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во время атаки.

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