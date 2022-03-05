Летчики участвовали в атаках на Украину
ГУР Украины опубликовало список летчиков, которые участвовали в атаках на Украину.
Список опубликован на сайте ведомства.
Боевые вылеты совершались с военного аэродрома "Лида", их целью были удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.
Полный список оккупантов:
- Полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;
- Подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;
- Подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;
- Майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;
- Майор Кутиков И.П., командир звена;
- Майор Корнев В.В., командир звена;
- Майор Михендеев А.А., командир звена;
- Майор Исмагилов В.В., командир звена;
- Майор Шевяков А.В., командир звена;
- Майор Разуваев С.А., командир звена;
- Майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;
- Майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик;
- Лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;
- Лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;
- Капитан Аминов Г.Р., старший летчик;
- Капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;
- Капитан Гречаний М.А., старший летчик;
- Капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;
- Майор Кучеров Ю.А., старший летчик;
- Майор Фатеев А.С., старший летчик;
- Майор Котляр П.А., старший летчик;
- Капитан Таран С.Н., командир вертолета;
- Капитан Глухин П.С., командир вертолета;
- Капитан Комаров Б.А., командир вертолета;
- Капитан Царицин Б.А., командир вертолета;
- Капитан Баришев А.А., командир вертолета;
- Капитан Андреев П.А., командир вертолета;
- Майор Юфриков А.В., командир вертолета;
- Капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;
- Капитан Запольнов И.С., командир вертолета;
- Майор Арутюнян М.С., командир вертолета;
- Майор Игошин А.В., командир вертолета;
- Капитан Кленов П.А., командир вертолета;
- Старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;
- Старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;
- Лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;
- Майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;
- Майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;
- Капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;
- Капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;
- Капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;
- Подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи;
- майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;
- майор Жиляев Д. Н., командир звена;
- капитан Хажиев Д. Р., командир вертолета;
- майор Лазарев А. Ю., старший летчик;
- капитан Бараев В. С., командир вертолета;
- капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
- капитан Власов А. А., командир вертолета;
- старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;
- майор Захаров А. В., командир вертолета;
- майор Грович Р. В., командир звена;
- капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;
- майор Писарев М. М., старший летчик;
- старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;
- майор Зайцев А. С., командир звена;
- капитан Бутенко О. И., командир вертолета;
- капитан Попов Н. А., старший летчик;
- старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;
- майор Маврин Д. Н., командир звена;
- майор Макаров Д. Д., командир вертолета;
- майор Меркулов А. И., командир вертолета;
- старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;
- подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;
- капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;
- капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;
- майор Вотяков А. С., старший летчик;
- лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;
- лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;
- лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;
- майор Бугай Н. В., штурман звена;
- лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;
- капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;
- старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;
- капитан Лаптев А. В., штурман звена;
- старший лейтенант Сидоренко И. О., штурман-оператор;
- старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
- капитан Хамидуллин Р. Р., штурман-оператор;
- майор Андреев А. А., штурман звена;
- старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;
- капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;
- старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;
- майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;
- старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;
- майор Кобец Р. С., штурман-оператор;
- майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.
Как сообщал УНИАН, вчера ВСУ уничтожили три российских штурмовика Су-25 и три вертолета.