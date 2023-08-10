Путин и его режим с молчаливого согласия большинства россиян привели войну, разрушения и смерти в собственное государство, добавил Юсов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что президент России Владимир Путин привел войну и смерть не только в Украину, но и на территорию собственной страны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отметив, что в Москве сейчас происходят "последствия российского полномасштабного вторжения в Украину". "И демонстрация на весь мир, что "вторая армия", конечно, никакая не вторая в мире, и она даже не может справиться с защитой собственной столицы на болотах. Кара Божья совершается. И работаем дальше", - сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что режим Путина все меньше контролирует ситуацию в России. "Вместо того, чтобы защищать собственную страну и собственное небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства, которое ни на кого не нападало", - заметил Юсов.

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Отвечая на вопрос, привел ли Путин войну к россиянам собственными руками, Юсов подчеркнул, что это "однозначный факт". "С момента нападения на Украину, с момента попытки аннексии Крыма и собственно войны на украинском Донбассе, и конечно после полномасштабного вторжения, Путин привел войну, смерть не только в Украину, но и на территорию так называемой Российской Федерации", - отметил представитель разведки.

Он добавил, что по состоянию на сегодня уже есть значительное количество погибших, искалеченных и раненых российских оккупантов, которые приехали в Украину убивать, грабить и насиловать. "Это уже тысячи и тысячи, десятки тысяч ванюшек. Конечно, это приговор и режиму и этому государству", - сказал Юсов.

Представитель разведки также отметил, что в России нет общества, которое готово в собственных интересах защищать собственные права демократическим способом, что является проблемой этого государства.

"Да, Путин привел войну в Россию. Конечно, не Украина напала, не Бандера напал, разумеется. Путин и его режим, его прихвостни с молчаливого согласия большинства россиян сами привели войну, разрушения, смерти в собственное государство", - подчеркнул Юсов.

Взрывы в России: последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 августа в ряде российских областей произошли мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что на северо-востоке от Москвы в городке Сергиев Посад поднялся высокий столб дыма.

Российские средства массовой информации утверждали, что взрыв произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории "Загорского оптико-механического завода", также сообщалось о десятках пострадавших.

Военный эксперт Антон Михненко рассказал, что на территории завода есть ряд цехов различной направленности. Кроме того, часть помещений сдают в аренду частным компаниям.

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