Сегодня Крым живет в ожидании прихода ВСУ.

Благодаря ударам по крымским мостам и по военным объектам оккупантов на полуострове граждане России, которых насчитывается от 500 до 800 тысяч, постепенно покидают территорию Крыма. Об этом сказала постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос как люди в Крыму реагируют на "хлопки", она отметила, что крымчане очень разные. По ее словам, многие люди, приехавшие с территории России, относятся негативно. "Часть из них выезжает, слава богу - нам нужно будет меньше людей "вежливо" просить выехать с территории нашего украинского Крыма", - отметила Ташева.

По ее словам, еще одна часть людей радуются этим взрывам, потому что понимают, что после полномасштабного вторжения возможность возвращения Крыма намного приблизилась, потому что политико-дипломатический путь достаточно длинный и продолжительный. Она отметила, что люди понимают, что благодаря Вооруженным силам Украины, это освобождение приближается из-за ударов по мосту, по военным объектам. "Они понимают, что Украина за Крым борется и будет его освобождать", - сказала представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Ташева подчеркнула, что многие люди в Крыму, несмотря на запугивание и преследование, разными способами выражают поддержку Украине. "Мы знаем по меньшей мере о более 450 случаях, когда людей судят за якобы дискредитацию Вооруженных сил РФ", - сообщила она. По ее словам, это люди, которые делают, в частности, желто-голубой маникюр, поднимают украинский флаг над Севастополем и бьют российских военных, не хотят их обслуживать в ресторанах. Она добавила, что такими действиями люди показывают свою максимальную привязанность к Украине.

Ташева подчеркнула, что российские оккупанты в Крыму усиливают репрессии. "В целом мы говорим о 180 политзаключенных, которые находятся либо на территории Крыма или на территории РФ. 117 из них являются крымскими татарами. Большинство уже находится в колониях", - рассказала она. При этом подчеркнула, что в списке гражданских заложников, которых Украина требует освободить, есть крымские политзаключенные, но Путин не хочет освобождать крымчан.

По ее словам, на сегодня в Крыму, по разным данным, есть от 500 до 800 тысяч россиян, которые перемещены в Крым, в частности, это представители бюджетных сфер, медики, учителя и даже журналисты. В то же время подавляющая часть административного аппарата являются местными коллаборантами. По словам Ташевой, большинство представителей силового блока это украинцы, которые изменили присяге, а также большинство судей, работников СБУ, военных остались на полуострове после оккупации.

"С частью из них после 2014 года начались расправляться, особенно на высоких должностях, и замещать россиянами, потому что предателей нигде не любят", – подчеркнула Ташева. Она отметила, что после деоккупации нужно будет административный аппарат заместить кадрами из местного населения после прохождения ими проверок и переобучения. При этом подчеркнула, что управленческую вертикаль необходимо будет заполнять и за счет людей, которые будут работать с материковой части Украины путем командировок. Ташева рассказала, что на сегодня уже формируется кадровый резерв для Крыма - поступило более 1500 анкет.

Ташева рассказала, что она сама тоже вернется в Крым. "У меня политическая должность. Если президент мне поручит ехать в Крым, то, конечно, я буду ехать в формации определенной должности. Если нет, то я все равно буду ехать в Крым, потому что понимаю, что будет много работы", - отметила она. При этом добавила, что в Киеве она прожила половину "своей сознательной жизни – 16 лет, а 16 в Крыму", но понимает, что ее работа будет нужна на территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, в интервью Newsweek постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что после освобождения Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тысяч жителей полуострова, которые сотрудничали с российскими оккупантами, но не будет наказывать тех, кого считает "жертвами" оккупации.

Она предположила, что россияне уедут из Крыма до прихода ВСУ.

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