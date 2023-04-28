Россия пытается изменить этнический состав населения территорий Украины.

Новый указ президента России Владимира Путина о возможности депортации с временно оккупированных территории Украины украинцев, не имеющих российского паспорта, - очередное проявление геноцидного характера войны.

"Автор Войны" (Путин) поспешно подписал указ, разрешающий... принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не взяли гражданство РФ. Истинная природа и цели войны еще кому-то непонятны?" - Написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

Он возмутился, что россияне сначала захватили часть чужой территории, затем убили определенное количество мирных жителей, а теперь остальных принудительно депортируют, если те не захотят стать "гражданами страны-убийцы".

Видео дня

"То есть параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс изменения этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян. Это очевидное проявление геноцидного характера войны", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Закон о депортации украинцев - что известно

Как писал УНИАН, ранее Путин подписал закон, который позволяет депортировать с временно оккупированных территорий Украины украинцев, отказавшихся принять российское гражданство.

Согласно документу, украинцы без паспорта РФ будут считаться на родной земле иностранцами. Санкции начнут действовать после 1 июля 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: