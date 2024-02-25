С помощью дронов также уничтожено или повреждено 11 вражеских кораблей.

Последние два месяца много нефтеперерабатывающих мощностей врага было успешно поражены. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024".

"Крайние два месяца многие нефтеперерабатывающие мощности врага были успешно поражены. По сути, на одну третью мы сократили экспорт нефтепроодуктов, а 55% их военного бюджета это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов", – подчеркнул он.

По его словам, СБУ сегодня работает и в воздухе, и в море, и на линии фронта, и в тылу врага на временно оккупированных территории, и в тылу врага в РФ.

Видео дня

Он добавил, что была важнейшая задача для работы на море. Было создано несколько интересных новых разработок, а именно два надводных дрона. Один из них – Sea Baby, который используется не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования и для других мероприятий. С помощью этого дрона было поражено 11 вражеских кораблей, часть из которых фактически повреждены безвозвратно, а часть находится на ремонте в российских доках и не за один-два года смогут выйти в море.

Он напомнил, что благодаря этим дронам был успешно поражен Крымский мост.

"Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и сейчас он не используется для логистики, то есть для перемещения оружия, средств поражения, их БК. Это все они тянут за счет паромных переправ", – отметил Малюк.

Он рассказал, что впервые мост поразили еще 8 октября 2022 года. Рассказал, что тогда зашли с суши, а этой операцией занимался лично с двумя надежными сотрудниками.

Также отметил, что Украиной применяется и морской надводный типа "Мамай".

Атаки украинских беспилотников на НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 9 февраля, на территории Российской Федерации под атакой беспилотных аппаратов оказались не только Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае.

На территорию нефтебазы в Орловской области упал еще один беспилотный летательный аппарат.

Источники УНИАН сообщали, что Служба безопасности Украины провела операцию, атаковав беспилотниками не только Ильский, но и Афипский нефтеперерабатывающий завод. По их данным, в результате удара была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год, без которой оккупанты не смогут производить дизтопливо для своей армии.

Вас также могут заинтересовать новости: