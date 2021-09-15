Мужчина признался, что хотел бы избавиться от зависимости и начать жизнь сначала.

Боевика Артема Костенко задержали на Донбассе. Его перехватили при попытке пересечь линию разграничения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Мужчина воевал на стороне боевиков "ДНР" с 2016 года. По его словам, он служил механиком-водителем танка в батальоне "Дизель".

При этом он указал, что у него было два командира – один якобы местный, а второй – россиянин.

Читайте такжеРоссийские оккупанты ранили бойца ВСУ на Донбассе"Они чувствовали себя там царями", - заявил задержанный, рассказывая о дедовщине со стороны россиян.

Кроме того, он сообщил, что боевики употребляют наркотики и алкоголь.

"Все тяжелые наркотики, которые существуют, я впервые попробовал в этом батальоне", – признался Костенко.

Также задержанный заверил, что никого не убил за время службы и раскаивается в содеянном. Костенко заявил, что хотел бы избавиться от наркозависимости и начать новую жизнь с семьей.

Как ранее сообщал УНИАН, СБУ задержала одного из организаторов незаконного референдума 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.

По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую избирательную комиссию по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе о "независимости ЛНР".

Автор: Анастасия Горбачева