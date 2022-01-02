Младший сержант Богуславский Станислав Андреевич погиб накануне нового года.

В результате вражеского обстрела 31 декабря 2021 года получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины младший сержант Богуславский Станислав Андреевич.

Об этом на странице в Facebook сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Это тяжелая потеря для каждого из нас... Младший сержант Богуславский С. А. был искренним, открытым человеком, готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа...",- говорится в сообщении.

Командование выразило глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины.

Вечная память герою...

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 31 декабря в результате обстрелов оккупантов погиб украинский боец.

Читайте такжеСтали известны потери боевиков на Донбассе за годРоссийско-оккупационные войска 31 декабря трижды нарушили режим прекращения огня.

В Донецкой области, недалеко от майского, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия. В сторону Водяного оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в Харькове умер 20-летний уроженец города Коростеня Игорь Тычина, которого в зоне ООС 27 декабря ранил российский снайпер.

Вас также могут заинтересовать новости: