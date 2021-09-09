Местные жители в Верхнеторецком говорят, что "прилетело" около 30 снарядов.

Еще со вчерашнего дня сообщалось об обострении ситуации на фронте, официально штаб ООС сообщил о шестерых раненых.

Но у военных корреспондентов ТСН другая информация: они говорят о 10 раненых бойцах по всем участкам фронта.

Читайте такжеОБСЕ за сутки зафиксировала более 1,5 тысячи нарушений режима тишины на Донбассе8 сентября террористы били из минометов по окрестностям Авдеевки, а утром 9-го числа стреляли по поселку Верхнеторецкое. На окраине села - разрушенные дома, а рядом - воронки. Местные жители говорят, что "прилетело" около 30 снарядов.

На месте обстрелов корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко нашел обломки артиллерийского снаряда калибром 122 мм.

Обострение на Донбассе: сколько раненых военных

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 августа, оккупанты на Донбассе обстреляли ряд украинских позиций, было ранены двое военных.

В ООС 9 сентября сообщили, что вечером 8-го числа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. После обстрела шесть защитников были обследованы врачами и установлен предварительный диагноз – акубаротравма. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Автор: Ольга Робейко