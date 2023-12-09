Случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше.

Силы обороны Украины уничтожили наземный дрон российских оккупантов, который доставлял боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой. Об этом сообщили Сухопутные войска в Telegram.

"Война дронов продолжается. Наш FPV уничтожает вражеский наземный дрон, который доставлял БК на вражеские позиции под Авдеевкой", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках также отметили, что случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении.

Ситуация под Авдеевкой - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны, оккупанты продвинулись к очистным сооружениям Авдеевского коксохима. Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на Западе Запорожской области и осуществили подтвержденное продвижение в районе Авдеевки и на западе Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 900 российских захватчиков. Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 338 тысяч 120 человек личного состава.

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