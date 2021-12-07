В Вашингтоне убеждают, что Байден в разговоре с Путиным не будет следовать "красным линиям" России.

США готовы отправить военное подкрепление в страны восточного фланга НАТО в случае вторжения России в Украину, а также введут экономические меры.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

"В случае, если Путин зайдет и со стороны восточных союзников будет много запросов, США примут решение о дополнительных силах, возможностях, учениях, которые должны проводиться для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге перед лицом агрессии России против Украины", – сказал собеседник.

По его словам, Байден во время телефонного разговора 7 декабря также даст понять Путину, что США не исключают будущего членства Украины в военном альянсе, что Кремль считает "красными линиями" России. Это на днях подтверждал сам Байден.

Читайте такжеForeign Policy: Резников пригласил в США часть "афганского" вооружения для ВСУ"США последовательно выражают поддержку принципу, согласно которому каждая страна имеет суверенное право принимать собственные решения относительно своей безопасности. Это политика США в настоящее время, такой она останется и в будущем", – ответил чиновник.

Возможная новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская