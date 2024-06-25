В Дагестане на начало мая 2022 года был самый высокий уровень потерь в полномасштабном противостоянии с украинцами среди всех регионов России, отметили журналисты.

Полномасштабная война в Украине "разрушила иллюзию безопасности в России", жажда российского диктатора Владимира Путина к тоталитарному контролю отвлекала Федеральную службу безопасности РФ от ее антитеррористических обязанностей и снизила ее эффективность как органа безопасности.

Об этом говорится в материале The Telegraph. "Когда российские войска вошли в Украину в феврале 2022 года, ФСБ занялась управлением "фильтрационными лагерями", чтобы проверить лояльность украинцев на оккупированных территориях. После унизительных поражений России в Харькове и Херсоне в конце 2022 года Путин поручил ФСБ усилить репрессии на иностранные спецслужбы и предателей", - отмечается в статье.

В РФ некоторые активисты осудили переориентацию ФСБ. После нападения на концертный зал "Крокус Сити" возле Москвы российский журналист Кирилл Мартынов резко раскритиковал ФСБ за то, что она сосредоточилась на "ЛГБТ-экстремистах" и отвергла предупреждения западных спецслужб о неизбежности нападения. Российский оппозиционный активист Иван Жданов заявил, что одержимость ФСБ слежкой за россиянами и наказанием антивоенных диссидентов уничтожила ее эффективность. Российские государственные СМИ, естественно, отвернулись от этой критики, перенаправив общественный гнев на Украину. Это позволило руководству ФСБ выдержать шторм его неоднократных провалов разведки и остаться неизменным.

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Отказ ФСБ от ответственности совпал с обострением нареканий в непривилегированных регионах России, где живут этнические меньшинства. "Дагестан - одна из самых больших жертв неравного бремени украинской войны", - отмечается в материале.

На начало мая 2022 года в Дагестане был самый высокий уровень потерь среди всех регионов России. Независимые расследования показали, что погибло не менее 130 дагестанцев. К апрелю 2023 года эта цифра выросла как минимум до 806, и семьи ликвидированных дагестанских мужчин изо всех сил пытались получить компенсацию от Кремля.

Создание в Дагестане Каспийского "добровольческого батальона", который мобилизовал мужчин старше 40 лет, гарантирует, что уровень призыва значительно превышает показатели в Москве и Санкт-Петербурге. Высокие показатели потерь и мобилизованных совпали с обострением экономического кризиса в Дагестане.

"Из-за доминирования олигархических кланов 70% бюджета Дагестана состоит из российских федеральных субсидий. Это самый высокий показатель среди регионов России. В то время как власти Дагестана утверждают, что боевые действия в Украине - это хорошо для будущего России, многие отчаявшиеся молодые люди с этим не согласны", - подчеркивается в статье.

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23 июня в Дагестане неизвестные совершили нападение на синагогу и на две православные церкви. Журналисты узнали, что священнику перерезали горло. По официальным данным, в результате нападения уничтожено более 15 полицейских и еще шестеро боевиков.

Ранее - вечером 22 марта, в "Крокус Сити" в Подмосковье вооруженные мужчины открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы "Пикник". В РФ утверждали, что жертвами нападения стали более 100 человек, есть очень много пострадавших. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, однако это не помешало российским властям обвинить в причастности к теракту украинскую сторону.

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