Танки являются одной из составляющих возвращения нашего государства к границам 1991 года, отметили в ОП.

Предоставление Украине международными партнерами несколько сотен танков будет настоящим ударным кулаком демократии против России.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram. "Танки - одна из составляющих возвращения Украины на границы 1991 года. Несколько сотен танков для наших танкистов. Лучших танкистов в мире. Именно это будет настоящим ударным кулаком демократии против автократии с болот", - отметил он.

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Помощь Украине со стороны Запада - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о готовности передать Украине роту танков Leopard (14 единиц по стандартам НАТО). Как сообщил он во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

Сегодня, 24 января, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2.

В немецком Бундестаге сообщили, что депутаты в среду, 25 января, рассмотрят вопрос возможных поставок танков Leopard в Украину. Отмечается, что этот вопрос будут рассматривать по просьбе парламентской группы ХДС/ХСС, которая хочет "прекратить леопардовую блокаду федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

Также сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Финляндия планирует "внести вклад" в создание мощного подразделения танков для Украины.

В то же время Ниинисте подчеркнул, что Финляндия может проводить обучение украинских военных, ведь это одна из немногих стран Европы, которая еще имеет призыв в свое войско, и поэтому финские инструкторы имеют соответствующий опыт.

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