Эта БМП обеспечивает максимальное выживание личного состава, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему ВСУ на Запорожском направлении не послали на прорыв основной линии обороны российских войск танки Т-64 и БМП-1/2/3, а отправили БМП M2 Bradley.

"M2 Bradley. Масса: 30 тонн. Броня: многослойная разнесённая, стальные экраны, алюминиевая броня корпуса, ДЗ. Днище усилено стальным листом. Борт держит 14,5-мм, лоб - 25-мм, подкалиберный бронебойный. Это БМП, обеспечивающая максимальное выживание десанту. БМП-2. Масса: 15 тонн. Броня: стальная катаная гомогенная. Верхний лист на ура прошивается 5,45-мм, не говоря уже о других калибрах и наездах на мины. БМП-2 не дают высокой защиты десанту, зато, имеют очень неплохой показатель плавучести", - отметил он.

При этом он задался вопросом, какую технику лучше использовать для прорыва вражеской линии обороны, усеянной минами, фугасами, секретами с ПТРК и под массированным артиллерийским огнем, чтобы не только выполнить задачу, но и максимально сохранить жизни личного состава.

"Каждый кто задавался последние несколько дней вопросом, почему не послали Т-64 и БМП-1/2/3 на прорыв основной линии, в моих глазах опускался с каждым разом всё ниже и ниже, не как специалист или эксперт, а просто как человек. Потому, что даже одна жизнь, ценнее 30/60 тонн металла", - считает Коваленко.

Подробности и видео жесткого боя, в котором ВСУ потеряли несколько Bradley

На днях в сети опубликовали видео ожесточенного боя на Запорожском направлении. Сообщалось, что по время этого боя ВСУ потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

Несмотря на потерю нескольких единиц техники, воины помогли друг другу выбраться и спаслись без потерь среди личного состава.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, российская пропаганда активно тиражирует это видео, преувеличивая потери ВСУ. Он призвал черпать информацию из официальных украинских источников.