Только в районе Авдеевки Силами обороны было отбито 20 атак со стороны противника.

В течение суток на передовой произошло 78 боевых столкновений. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны на разных направлениях фронта.

Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ. Так, на Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки возле Синьковки Харьковской области. Там враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак неподалеку Тернов и Ямполовки Донецкой области, где оккупанты пытались прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Там противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак в районе Авдеевки. Еще 9 атак были отражены вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там захватчики, при поддержке авиации, 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. В частности, на направлении Солодкое-Константиновка наши защитники отбили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя было уничтожено 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время оккупанты не отказываются от намерений выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение этих суток было осуществлено 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Война в Украине: это стоит знать

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, РФ не смогла достичь поставленных перед своим наступлением целей. Он отметил, что у врага были большие планы – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Тем временем начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо успокоил украинцев на фоне слухов о возможном новом наступлении на Харьков с севера. По его словам, сейчас такой угрозы нет.

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