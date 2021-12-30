Российско-оккупационные войска вчера 4 раза нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе за прошедшие сутки, 29 декабря, в результате обстрелов оккупантов ранен украинский боец.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска вчера 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате действий боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья средней тяжести.

Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте такжеНа Донбассе поймали боевика в российской форме: он был под наркотикамиПо состоянию на 7:00 утра 30 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, по информации украинской разведки, в декабре Россия значительно увеличила поставку новых и модернизированных боевых бронированных машин для оккупационных войск на Донбассе.

Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь" и несколько единиц военной техники.

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