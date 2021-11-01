Оккупанты применяют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

За сутки 31 октября на Донбассе оккупанты ранили одного украинского военного.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. ... В результате враждебных действий один военнослужащий получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в утренней сводке украинских военных относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 ноября.

Всего за прошедшие сутки штаб ООС зафиксировал 14 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи Луганского и Майорска оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем. В районе Новоалександровки стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте такжеРоссия доставила на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов - разведкаПозиции военных ООС возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку от Марьинки и дважды возле Шум боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новолуганского российско-оккупационные войска два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

Возле Зайцевого оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы. А из автоматических станковых гранатометов обстрел осуществлялся в районе Новотошковского.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы. Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались неизменными. По состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечают в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, по информации источников западных СМИ, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

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Автор: Катерина Комолова