Обо всех фактах нарушений сообщили представителям СММ ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет, – говорится в сообщении. – Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ».

По состоянию на 7 часов утра, 7 июня, обстрелов не зафиксировано.

Обстрелы на Донбассе: подробности

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неподалеку населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов:

вблизи поселков Гнутове та Новотошківське российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкине враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов:

неподалеку от населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Автор: Катерина Шварц