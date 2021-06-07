За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет, – говорится в сообщении. – Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ».
По состоянию на 7 часов утра, 7 июня, обстрелов не зафиксировано.
Обстрелы на Донбассе: подробности
Читайте такжеНа Донбассе подорвался украинский военнослужащийТак, 6 июня противник:
- неподалеку населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов:
- вблизи поселков Гнутове та Новотошківське российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Широкине враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов:
- неподалеку от населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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