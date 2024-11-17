В результате российского террористического удара по городу Сумы есть не только раненые, но и погибшие украинцы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он обнародовал видео Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на котором можно увидеть серьезный пожар. На месте удара по девятиэтажке продолжается спасательная операция:

"На сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей".

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