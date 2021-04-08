Руслан Хомчак заверил, что"наши командиры достаточно опытны и достаточно подготовлены, чтобы принимать решения по складывающейся обстановке".

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о нынешнем состоянии обеспеченности украинской армии оружием и боеприпасами.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу".

Хомчак заверил, что"наши командиры достаточно опытны и достаточно подготовлены, чтобы принимать решения по складывающейся обстановке".

"И ни одного командира в нашей армии нельзя сегодня обвинить в том, что он не принимает решения по соответствующей обстановке. Украинская армия обеспечена и оружием, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование, соответствующий отпор", - отметил он.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Олег Давыгора