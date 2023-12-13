Главная новость года мировой политики в том, что будущее мирового порядка и роль в нем Запада теперь напрямую зависит от исхода войны в Украине. Вопрос лишь в том, как быстро Запад это поймет.

В войнах между демократиями и авторитарными режимами, последние всегда имели преимущество в том, что действовали быстро. Тогда как демократии всегда колебались, переживали за рейтинги и упорно не хотели выходить из зоны комфорта.

Этот этап колебаний впервые и лучше всего описан термином "странной войны", которая шла в самом начале Второй мировой. Тогда Запад в ответ на нападение на Польшу формально объявил войну гитлеровской Германии, но при этом никаких действий не предпринимал. Гитлер использовал эту паузу, чтобы вместе со Сталиным оккупировать Польшу, начать кампанию в Дании и Норвегии, а также подготовить вторжение во Францию.

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Такую же "странную войну" ведет Запад сейчас, когда неоспоримая и масштабная поддержка Украины странно комбинируется с западными деталями в российских ракетах и циничных дебатах в западных парламентах на тему, "надо ли поддерживать Украину".

Именно сейчас происходят решающие сражения на всех возможных дипломатических, публичных и непубличных площадках

Хорошая новость здесь в том, что период "странной войны" не может длиться долго. Именно сейчас происходят ее решающие сражения на всех возможных дипломатических, публичных и непубличных площадках. Они происходят на политической арене Европы, где на нашей стороне, ожидаемо, Великобритания, Польша и - немного неожиданно - Германия. Они происходят в американском Конгрессе, где республиканцы, к сожалению, начали забывать о наследии Рейгана. Они происходят внутри ООН, НАТО, ОБСЕ, сотен международных бизнес-гигантов, которые никак не определятся, сколько стоят деньги на крови. Они происходят даже на автомобильных пунктах пропуска на польско-украинской границе…

Лучше всего демократии приводит в чувство участие в войне собственных граждан. хотя в случае затягивания этапа "странной войны" это становится лишь вопросом времени.

Если ответ России будет неподобающим, нас ждет новый многополярный мир с многочисленными локальными войнами и мировым хаосом.

Многополярность - это, конечно, не конец света, но это отсутствие надежных прогнозов.

По большому счету, история зайдет на свой большой круг глобальных конфликтов, перераспределения собственности и переоценки всех ценностей. И точкой отсчета этого круга станет Украина.

Радует одно. Большой круг истории завершится победой сил добра - из-за превосходства в технологиях, деньгах и образовании. Но потом историки напишут, что началу путинского безумия способствовал подростковый инфантилизм украинского общества и пенсионные ожидания комфорта, уставшего благами западного обывателя.

Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократий