В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другая военная амуниция.

В Украину поступила обещанная правительством Литвы военная помощь для ВСУ на фоне растущей российской угрозы на границе.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

"В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другая военная амуниция", - проинформировал глава Минобороны.

Министр поблагодарил правительство Литвы и весь литовский народ за помощь.

"Украинско-литовские отношения очень тесные и длятся много веков. Современная история творится так же сообща и по-родственному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", - отметил Резников.

Он добавил, что военная помощь на сегодня является одной из ключевых залогов отношений между странами: "Благодаря десяткам встреч и телефонных переговоров сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Дальше будет".

В декабре 2021 года министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил о готовности правительства передать Украине летальное оружие.

Как писал УНИАН, еще два самолета военной помощи от США приземлились 13 февраля в Украине. В общем, в Киев прибыли уже 17 "птичек" с американским оружием для защитников.

Международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Как подчеркнул глава МИД, рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, поскольку усиливают позицию Украины за столом переговоров.

США согласились поставлять оружие ВСУ на фоне беспокойства международного сообщества относительно возможного полномасштабного наступления России на Украину.

По данным Минобороны, сейчас на оккупированных территориях Украины и вблизи границ сосредоточено более 100 тысяч военных РФ.

Несмотря на попытки ЕС, США и Британии урегулировать кризис дипломатическим путем, Кремль продолжает перебрасывать солдат и технику.

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