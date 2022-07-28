В результате вечернего обстрела частного сектора Николаева ранена женщина.

В результате вечернего обстрела российскими захватчиками частного сектора Николаева повреждены три дома.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"Сегодня вечером российский снаряд попал во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него. В результате чего обрушилась стена и часть кровли. Также значительные разрушения получили два соседних дома. В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша", - отметил мэр.

По его словам, в результате обстрела ранения получила одна женщина.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 июля, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе во время объявленной воздушной тревоги. Оккупанты попали в частный сектор Николаева.

Утром 28 июля российские войска также наносили удар по Николаеву. Один местный житель получил ранение.

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