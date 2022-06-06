Украинские защитники продолжают сдерживать российского агрессора.

Украинские бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили почти 50 российских захватчиков.

Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети Facebook.

Отмечается, что украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, сегодня, 6 июня, украинские воины уничтожили: личного состава – 48 российских оккупантов; минометов – 2; АТТ – 3.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины остановили наступление русских захватнических войск и отбросили их на Славянском направлении.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал два направления на фронте, где наблюдается наиболее угрожающая ситуация.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка. Они обстреливали украинские войска из минометов и артиллерийских систем различного типа.

В американском Институте изучения войны считают, что контратаки бойцов ВСУ в Северодонецке будут привлекать туда больше внимания российских военных, таким образом оставив уязвимыми их позиции на других направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: