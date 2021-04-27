На Донбассе от пули снайпера 26 апреля погиб Ковалевский Иван с позывным «Африка».
Читайте такжеБоевики вечером ранили украинского воина на ДонбассеОб этом говорится в сообщении на странице в соцсети Городенковского городского совета. Согласно сообщению военный был уроженцем села Коленки.
"К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека-большое испытание", - говорится в сообщении.
Обстрелы на Донбассе
26 апреля в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.
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