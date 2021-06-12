На Донбассе вчера в результате обстрела российско-оккупационных войск погиб военнослужащий Владимир Белов.
Об этом в Facebook сообщает Закарпатская облгосадминистрация.
«Вчера около 15:45 перестало биться сердце Владимира Белова. В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наш мукачевец получил травмы, несовместимые с жизнью», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба ООС, 11 июня в результате вражеского обстрела позиций Вооруженных сил вблизи Водяного погиб украинский боец. Военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
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