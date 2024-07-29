'Стальной фронт' построил 200 километров фортификаций в Донецкой области и Запорожье

Всего для строительства Метинвест поставил 20.720 куб. метров лесоматериалов, 100.300 кв. метров геотекстиля и сетки для укрепления траншей и окопов.

В рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Группа Метинвест продолжает строительство фортификационных линий для ВСУ на фронте. Общая протяженность защитных сооружений достигла более 200 км.

Строительство инженерно-фортификационных сооружений ведется совместно с военными и военно-гражданскими администрациями на Донецком и Запорожском направлении. Кроме задействования специалистов компании, Метинвест предоставляет материалы и спецтехнику для возведения линий обороны, чтобы помешать продвижению врага, сообщается на сайте компании.

Всего для строительства Метинвест поставил 20.720 куб. метров лесоматериалов, 100.300 кв. метров геотекстиля и сетки для укрепления траншей и окопов. В фортификациях было использовано 43 "крыивки" - подземных укрытий, которые компания производит из волнистой стали. Линия обороны будет обеспечивать защиту личного состава, техники и боеприпасов от атак противника, а также служить укрытием для отдыха бойцов.

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"Защищать свое - понятие, шире должностных инструкций или предписаний. Это внутренняя потребность отстаивать свое право на жизнь и работу, на свободу решений. Именно поэтому Метинвест присоединился к совместной с ВСУ работе по созданию линий обороны. Мы не можем стоять в стороне, потому что знаем, что наш опыт, ресурсы, наши знания можно конвертировать в надежную защиту для защитников и тех, кого они закрывают своими спинами - обычных украинцев, каждого из нас", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Работы проводятся совместно с инженерными подразделениями ВСУ, а все материалы и рабочую силу Метинвест предоставляет бесплатно.

С начала полномасштабной войны Ринат Ахметов и его бизнесы направили на помощь Украине и ее гражданам более 9 млрд грн.