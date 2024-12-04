С начала полномасштабного вторжения России Группа Метинвест Рината Ахматова в рамках инициативы "Стальной Фронт" наладила производство мобильных металлических укрытий, которые получили название "стальные крыивки". Их на фронт поставляют в виде отдельных укрытий, командных пунктов, состоящих из нескольких единиц, и даже подземного госпиталя. В то же время, растет спрос на фронте на "укрытия-малыши", для операторов дронов.

"Высоким спросом пользуется уменьшенная вдвое "крыивка" для экипажей пилотов дронов. Этот "малыш" размером 3 м в длину и 2 м в диаметре позволяет быстро и незаметно установить "укрытие" и вести эффективную работу по разведке и поражению боевых целей подразделениями аэроразведки или ударных БпЛА", - говорит операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

Правильная установка укрытия является критически важной для эффективности стальных укрытий. Обычно их заглубляют в землю на 3,5 метра и более, а для дополнительной защиты сверху конструкции укладывают деревянные брусья, которые затем засыпают землей. Военные подтвердили, что такие укрытия способны выдержать прямые попадания 152-миллиметровых снарядов - одних из самых мощных, используемых на поле боя.

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С 2022 года, с тех пор как в Метинвесте начали производство металлических бункеров, процесс их изготовления наладился, стал систематическим и значительно ускорился, говорят в компании.

"Сейчас изменен сам подход к собственному стальному производству. На участке одновременно работают над созданием серии укрытий, а не искусственных заказов, как это было в прошлые годы", - отмечает Александр Мироненко.

Сейчас в компании отмечают: Метинвест достиг верхней отметки в объемах военного производства. Увеличение поточного производства требует определенных условий - например, привлечения большего количества специалистов.

"Изделия для армии - это еще одна задача для металлургов и горняков, которых отлучают от основного производства (выпуска стали/полуфабрикатов/сырья). Нанимать новых людей тяжело из-за миграции, мобилизации, вопросов с бронированием и т.д. Возможность формирования постоянной команды специалистов, привлеченных только к выполнению государственных заказов, способствовало бы усилению этого направления, увеличению объемов производства и т.д.", - говорят в компании.

Напомним, за время войны Метинвест передал на фронт уже более 600 укрытий, на общую сумму более 300 млн грн. Все укрытия бойцы получают бесплатно.

С начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.