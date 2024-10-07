России легче будет найти личный состав, чтобы воровать унитазы в Балтии, чем отправлять их в Украину, считает аналитик.

Называются разные сроки и даются разные прогнозы насчет возможного нападения России на европейский сегмент НАТО, но пойдет ли на это вообще президент России Владимир Путин - отдельный вопрос.

Об этом в эфире "24 Канала" сказал Олег Катков, главный редактор Defense Express, отвечая на вопрос о том, что Россия угрожает войной Молдове и Балтии, и действительно ли сейчас Польша и Германия, а с другой стороны - Москва - готовятся воевать друг против друга.

Катков отметил, что немцы где-то в 2023 году посчитали, что если производство вооружения в Европейском Союзе и России будет идти теми же темпами, то уже через восемь лет максимум у России "будет такое преимущество в вооружении, что они просто им воспользуются, и никоим образом все это коллективное НАТО, европейский сегмент... ничего сделать с этим не смогут".

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Он добавил, что на это накладывались многократные выступления различных политиков, а военные говорили, что "у нас война на носу на самом деле с Российской Федерацией и поверьте, Российская Федерация сделает очень простые вещи: она просто уничтожит Европейский Союз в том существовании, как он сейчас существует в принципе".

"И на все это накладывалось то, что даже обещание, которое было задекларировано довольно давно, - тратить минимум 2% от внутреннего валового продукта в странах Европы не выполняется до сих пор на самом деле. То есть не все страны, я сказал бы, около половины стран европейского сегмента НАТО 2% на оборону не тратят", - сказал эксперт.

В то же время, отметил он, на фоне политических баталий в Соединенных Штатах Америки, где кандидат в президенты Дональд Трамп "прямо говорит, что он не собирается оплачивать и вообще участвовать в любых войнах в Европе, и все такое прочее, действительно в Брюсселе, в европейских столицах начинают оценивать собственные возможности, и что они могут без США".

На вопрос, кто в нынешних условиях был бы более подготовлен к войне друг с другом - НАТО или Россия, и насколько вероятен конфликт между ними до завершения войны России против Украины, Катков отметил, что "такой информации нет".

"Если брать эти заявления (аналитические сводки, - УНИАН), то они все совпадают в том, что Российская Федерация нападет на страны НАТО в Европе. Но расходятся в определении, когда именно это произойдет. Потому что немцы говорили о восьми годах, в Польше говорят о двух-трех годах, в странах Балтии вообще могут считать, что в 2025-м - там есть такие разговоры. То есть чем ближе к Российской Федерации, тем меньше сроков, очевидно, выбирается", - сказал он.

По словам эксперта, "некоторые не связывают, кстати, уже то, что когда завершится война в Украине, и РФ будет начинать атаковать уже европейский сегмент".

"В чем главная проблема во всех этих планах в Европе по развитию... В том, что в РФ также умеют считать. И вот они посчитали, что сейчас у них есть преимущество. Преимущество над европейским сегментом НАТО как таковым. Не над США плюс европейский сегмент НАТО, очевидно, но вот против Европы как Европейского Союза. То, скорее всего, они точно могли посчитать, что могут разменять условно. Если брать такой наиболее распространенный сценарий, - это агрессия против стран Балтии", - отметил Катков.

Так, добавил он, россияне могли посчитать, что "на ту бригаду, которую там держит, например, Бундесвер, плюс те вооруженные силы, которые имеют эти страны, можно обменять даже три дивизии пехотного состава".

"Потому что они загребают где-то в месяц 30 тысяч человек. И я уверен, лично, в том, что найти личный состав на целые дивизии с криком: "Давайте грабить унитазы теперь в странах в Балтии!" - будет значительно легче, чем отправлять их в Украину", - отметил эксперт.

На вопрос, почему тогда россияне до сих пор не напали на Балтию и не пытаются отрезать Сувальский коридор, Катков отметил, что объяснений нет.

"Есть определенные выкладки. Они могут бояться вступления США. Более того, здесь важный аспект и наиболее короткий срок с возможной атакой связывался с приходом к власти Трампа. Или, например, просто началом того безвластия, которое там может быть. Потому что есть переходный момент, когда Байден уже не президент, когда Трамп уже избран, но он не принял инаугурацию. И это такой довольно удобный для Российской Федерации момент. Потому что это такая политическая неопределенность в США", - сказал Катков.

Так, отметил он, в частности, "такой прогноз именно с этим конкретным сроком в виде начала зимы именно 2024-2025 года назывался как один из ближайших и удобных для Кремля для атаки Европы, европейского сегмента НАТО, в принципе":

"Пойдет ли на это вообще Путин - отдельный вопрос. Потому что никто не знает, что в его голове".

Важные новости о войне - что сообщалось

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус обратился к землякам, чтобы объяснить им важность продолжения помощи Украине. "Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за прекращения нашей или западной поддержки, завтра Украины уже не будет. Поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже", - заявил он.

По его словам, это "обойдется дороже" не только из-за военной угрозы, которой является Россия и Путин, но и из-за вероятного потока беженцев, если Украина проиграет.

Писториус также утверждает, что нельзя позволить Путину выиграть на войне в Украине, потому что дальше Россия может пойти на Молдову или Грузию. Или, по его словам, если кремлевский диктатор решится, он может напасть на страны Балтии, которые являются членами НАТО.

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