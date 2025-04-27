РФ активизировала фейковые подходы на фоне переговоров, заявил Игорь Романенко.

Силы обороны продолжают удерживать ряд территорий в Курской области. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко

"Имеется в виду монастырь в Курской области и пару населенных пунктов. А также после рейда в Белгородскую область Демидовка и вокруг нее. Для россиян это вопрос пропагандистский - что они уже освободили все территории России. Это для них принципиально, но достичь они этого не могут. Понятно, что с основной территории, которую контролировали, вытеснили они. Но то, что это полностью не происходит - это точно", - сказал Романенко.

Он добавил, что российские пропагандисты используют те же подходы, как и в отношении Луганской области.

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"Они годами показывают, что в границах административных захватили. Но 3-5% под контролем Сил обороны Украины. Фейковые подходы - не новые. Единственное, что сейчас ситуация обострилась. Ведь они переходят на торг относительно территорий", - добавил Романенко.

Ситуация на Курщине: что известно

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался Путину о якобы "полном освобождении" Курской области. Кроме того, он заявил о "полном провале украинской авантюры" и "огромных потерях ВСУ на Курщине".

Впоследствии в Генштабе опровергли такие заявления Кремля. Там добавили, что оккупанты выдают желаемое за действительное, когда говорят о якобы полном вытеснении Сил обороны с Курщины.

В то же время военные аналитики DeepState подтверждают продвижение оккупантов на Курщине. В то же время там добавили, что Силы обороны продолжают удерживать часть участков на территории области.

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