Западные союзники раздумывают над вооружением для ВСУ \ фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Западные союзники Украины изучают, как обеспечить ее "решающим преимуществом" перед армией российского президента Владимира Путина, чтобы прекратить войну.

Как сообщает издание Standard, западные официальные лица предположили, что в конечном итоге Украина может получить от партнеров более современные истребители. Также чиновники допустили передачу Киеву оборудования для "упреждения" новых российских военных стратегий, а не просто реагирования на атаки, например, на ключевые объекты инфраструктуры.

Западные партнеры рассматривают "траекторию" войны, которая длится уже 10-й месяц, и пытаются решить, "что нужно сделать, чтобы дать Украине решающее преимущество, не переходя в наступление на Россию", пояснили официальные лица.

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"Это сложный вопрос, но на него начинают обращать внимание, потому что альтернатива, состоящая в том, чтобы оставить все как есть, тоже не привлекательна", — пояснили источники издания.

При этом они уточнили, что украинские союзники еще не пришли к каким-либо решениям, но вопрос рассматривается очень серьезно.

Отвечая на вопрос, могут ли быть поставлены Украине современные истребители для замены самолетов МиГ-29, один из источников сказал: "Это находится в поле зрения, и все это является частью диалога с украинцами. Если война будет продолжаться таким же образом, я думаю, об этом будет разговор. Но я бы не стал прогнозировать, какие решения могут быть приняты".

Он добавил, что многое зависит от характера российских атак и от того, на каких направлениях украинцы хотят применить их. Однако официальные лица подчеркнули, что поддержка будет ограничена, чтобы избежать разжигания более широкого конфликта с режимом Путина.

Вооружение для Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, западные партнеры предсоатвили много разного вооружения ВСУ. Так, в последние несколько дней появилась информация, что Пентагон готов поставить Украине ракетную систему Patriot, самое современное средство противовоздушной обороны США. 

На сегодняшний день США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около $20 млрд. Также среди крупнейших доноров - Великобритания и Германия.

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