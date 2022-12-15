Отмечается, что речь может идти даже о западных истребителях.

Западные союзники Украины изучают, как обеспечить ее "решающим преимуществом" перед армией российского президента Владимира Путина, чтобы прекратить войну.

Как сообщает издание Standard, западные официальные лица предположили, что в конечном итоге Украина может получить от партнеров более современные истребители. Также чиновники допустили передачу Киеву оборудования для "упреждения" новых российских военных стратегий, а не просто реагирования на атаки, например, на ключевые объекты инфраструктуры.

Западные партнеры рассматривают "траекторию" войны, которая длится уже 10-й месяц, и пытаются решить, "что нужно сделать, чтобы дать Украине решающее преимущество, не переходя в наступление на Россию", пояснили официальные лица.

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"Это сложный вопрос, но на него начинают обращать внимание, потому что альтернатива, состоящая в том, чтобы оставить все как есть, тоже не привлекательна", — пояснили источники издания.

При этом они уточнили, что украинские союзники еще не пришли к каким-либо решениям, но вопрос рассматривается очень серьезно.

Отвечая на вопрос, могут ли быть поставлены Украине современные истребители для замены самолетов МиГ-29, один из источников сказал: "Это находится в поле зрения, и все это является частью диалога с украинцами. Если война будет продолжаться таким же образом, я думаю, об этом будет разговор. Но я бы не стал прогнозировать, какие решения могут быть приняты".

Он добавил, что многое зависит от характера российских атак и от того, на каких направлениях украинцы хотят применить их. Однако официальные лица подчеркнули, что поддержка будет ограничена, чтобы избежать разжигания более широкого конфликта с режимом Путина.

Вооружение для Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, западные партнеры предсоатвили много разного вооружения ВСУ. Так, в последние несколько дней появилась информация, что Пентагон готов поставить Украине ракетную систему Patriot, самое современное средство противовоздушной обороны США.

На сегодняшний день США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около $20 млрд. Также среди крупнейших доноров - Великобритания и Германия.

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